FDP-Fraktionsvize stellt Ampel infrage

Berlin: In der FDP mehren sich nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Stimmen, die den Fortbestand der Bundesregierung in Frage stellen. Der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Jensen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse rasch die Frage beantworten, ob die Koalition dem Land und der Demokratie helfe oder eher schade. Viele Menschen im Land sehnten ein Ende der Ampel herbei. Partei-Chef Lindner hatte sich noch klar zur Ampel im Bund bekannt. Währenddessen ist die CDU sowohl in Thüringen als auch in Sachsen dabei, ein Regierungsbündnis ohne die AfD zu schmieden. In Erfurt will sie zunächst das Bündnis Sahra Wagenknecht und die SPD zu Gesprächen einladen, die aber noch keine Sondierung seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 12:00 Uhr