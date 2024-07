FDP-Fraktionschef fordert verlängerte Grenzkontrollen

Berlin: Die wegen der Fußball-EM verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen aus Sicht von FDP-Fraktionschef Dürr bis auf Weiteres fortgesetzt werden. Diese griffen sehr effektiv diejenigen auf, die illegal ins Land kommen wollen, so Dürr zur Funke-Mediengruppe. Die Polizei-Kontrollen sollten erst wieder abgeschafft werden, wenn es ein System gebe, das die europäischen Außengrenzen komplett schütze, so die Forderung. Bisher ist geplant, sie kurz nach der Fußball-Europameisterschaft zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 10:00 Uhr