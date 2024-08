FDP-Fraktionschef Dürr relativiert Haushaltsstreit in der Ampel

Berlin: Innerhalb der Bundesregierung wird wieder über den eigentlich schon vereinbarten Haushalt für nächstes Jahr gestritten. Bundesfinanzminister Lindner will angesichts einer Lücke von fünf Milliarden Euro nachverhandeln und wird dafür von den Koalitionspartnern SPD und Grünen scharf angegriffen. FDP-Fraktionschef Dürr warnte im Deutschlandfunk davor, den Streit zu hoch zu hängen. Nach seinen Worten steht der Haushalt in Grundzügen. Es gehe lediglich darum eine Lücke zu schließen, die angesichts eines Gesamtetats von etwa 480 Milliarden Euro nicht sehr groß sei. Dürr wollte aber nicht öffentlich darüber spekulieren, in welchen Bereichen nun gekürzt werden soll. SPD und Grüne hatten Lindner zuvor aufgefordert, Lösungsvorschläge auf den Tisch zu legen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 08:00 Uhr