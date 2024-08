FDP-Fraktionschef Dürr relativiert Haushaltsstreit der Ampel

Berlin: Innerhalb der Bundesregierung wird wieder über den eigentlich schon vereinbarten Haushalt für nächstes Jahr gestritten. Bundesfinanzminister Lindner will angesichts einer Lücke von fünf Milliarden Euro nachverhandeln und wird dafür von den Koalitionspartnern SPD und Grünen scharf angegriffen. FDP-Fraktionschef Dürr warnte im Deutschlandfunk davor, den Streit zu hoch zu hängen. Nach seinen Worten steht der Haushalt in Grundzügen. Es gehe lediglich darum eine Lücke zu schließen, die angesichts eines Gesamtetats von etwa 480 Milliarden Euro nicht sehr groß sei. Auch die SPD-Vorsitzende Esken sagte, man müsse nun gemeinsam einen Ausweg suchen. Lindners Verhalten nannte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF aber wörtlich "unanständig". Der Finanzminister habe versucht, sich auf Kosten der Koalition zu profilieren, weil er sich an die Öffentlichkeit gewandt habe, ohne vorher mit den Koalitionspartnern zu reden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 10:00 Uhr