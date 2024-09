FDP-Fraktion kündigt Widerstand gegen Rentenpaket an

Berlin: Die FDP-Fraktion strebt offenbar noch Änderungen am Rentenpaket an, über das der Bundestag heute erstmals berät. Man sei auf harte Verhandlungen vorbereitet, sagte der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Kober, dem "Tagesspiegel". Aus Sicht der FDP-Abgeordneten würden die Rentenbeiträge mit dem Reformprojekt weiter steigen. Die Fraktion stellt sich damit gegen Parteichef Lindner, der das im Kabinett beschlossene Paket kürzlich als zustimmungsfähig bezeichnet hatte. - SPD-Chef Klingbeil wiederum hat die Liberalen vor einer Blockade gewarnt. Das Paket müsse noch in diesem Herbst verabschiedet werden, so Klingbeil in einem Interview. Wenn jetzt nichts passiere, werde das Rentenniveau von Millionen Menschen abstürzen.

