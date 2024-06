FDP dringt auf Fortsetzung stationärer Grenzkontrollen nach der EM

Berlin: Die FDP will die stationären Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen nach der Fußballeuropameisterschaft offenbar um ein Jahr verlängern. Die bisherige Bilanz könne sich sehen lassen, sagte Generalsekretär Djir-Sarai der "Bild"-Zeitung. Dies sei ein echter Beitrag, um irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen. Eine Verlängerung für ein Jahr nach der EM sei daher notwendig. Aktuell hat die Bundespolizei seit Turnierbeginn an den deutschen Grenzen mehr als 800.000 Personen kontrolliert und rund 600 Haftbefehle vollstreckt. Bundesinnenministerin Faeser sagte, die starke Polizeipräsenz an den Spielorten und beim Public Viewing habe sich bewährt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 12:00 Uhr