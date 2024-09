FDP diskutiert über Ausstieg aus der Ampel-Koalition

Berlin: Nach der Landtagswahl in Brandenburg gehen in der FDP die Meinungen über die bundespolitischen Folgen weit auseinander. Der frühere Bundesinnenminister Baum warnte vor einem Ausstieg aus der Ampel-Koalition. Wörtlich sagte er der "Rheinischen Post": "Das wäre Selbstmord." Bei einer Neuwahl würde die FDP womöglich nicht mehr in den Bundestag kommen, so der 91-Jährige. FDP-Fraktionsvize Köhler hält dagegen ein Ende der Ampel-Koalition für denkbar: Er sagte im BR-Interview, wenn die Kraft fehle für eine Wirtschaftswende und eine solide Finanzpolitik, dann brauche es eine andere Regierung. Köhler räumte ein, dass die FDP innerhalb der Ampel manchmal falsche Signale gesetzt und zu kritisch über die gemeinsame Arbeit geredet habe.

