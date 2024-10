FDP-Chef Lindner kritisiert SPD-Pläne zur Wirtschafts- und Steuerpolitik

Berlin: FDP-Chef Lindner wirft der SPD vor, sich mit ihrer neuen Wirtschaftsstrategie von der Sozialen Marktwirtschaft zu verabschieden. Auf der Plattform "X" schrieb er, wenn die Sozialdemokraten Steuerzahler entlasten wollten, schlage er ein. Das dürfe aber nicht auf Kosten von Fachkräften und Mittelstand gehen. Das SPD-Konzept gegen die Wirtschaftsflaute sieht unter anderem vor, bei der Einkommenssteuer das eine Prozent der Steuerzahler mit dem höchsten Einkommen "etwas stärker" zu belasten und 95 Prozent zu entlasten. Der SPD-Vorstand will das Papier am Abend beschließen und damit in den Bundestagswahlkampf ziehen.

