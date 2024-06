FDP bestätigt Rückzug Dreyers als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Mainz: Die FDP hat bestätigt, dass die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD ihr Amt aufgibt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus FDP-Kreisen erfuhr, wurde die Fraktion über den Wechsel in der Mainzer Staatskanzlei informiert. Auch der Südwestrundfunk und andere Medien berichteten über den Rückzug der 63-Jährigen. Ihre SPD regiert in Rheinland-Pfalz zusammen mit Grünen und FDP. Nachfolger soll Dreyers Parteikollege, Arbeitsminister Schweitzer, werden. Er soll nach Angaben der Liberalen am 10. Juli im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Über einen Wechsel war schon länger spekuliert worden. Dreyer will demnach ihrem Nachfolger die Möglichkeit geben, sich vor der Landtagswahl im übernächsten Jahr ausreichend zu profilieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 12:45 Uhr