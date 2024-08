FDP beschließt Pro-Auto-Plan

Berlin: Die FDP hat einen Pro-Auto-Plan auf den Weg gebracht. In der heutigen Präsidiumssitzung wurde ein entsprechendes Papier beschlossen. Kernpunkt der Initiative ist, dass Kommunen in ihren Innenstädten unter anderem kostenlose Parkplätze anbieten. Aber auch eine Art Flatrate nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets sei denkbar, so FDP-Präsidiumsmitglied Zyon Braun. Weitere Vorschläge sind etwa, weniger Fahrradstraßen und Fußgängerzonen zu bauen, das begleitete Fahren bereits ab 16 Jahren sowie Straßenbauarbeiten auch an Wochenenden und nachts. Einen Kulturkampf gegen das Auto, so Braun, mache die FDP nicht mit. Das sei ein Kulturkampf gegen die Lebensrealität der Menschen. Kritik kam bereits von den Grünen. Deren Bürgermeister von Hannover, Belit Onay, sagte, Autos gegen Fußgänger zu stellen sei nicht sinnvoll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 12:15 Uhr