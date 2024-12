FC Bayern verliert, Kopftreffer überschattet Bochums Partie

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Aufsteiger St. Pauli am Abend gegen Bremen 0:2 verloren. Der FC Bayern unterlag zuvor in Mainz 1:2, bleibt aber Tabellenführer. Außerdem spielten: Augsburg – Leverkusen 0:2 und Mönchengladbach – Kiel 4:1. Beim Spiel Union Berlin gegen Bochum, das 1:1 endete, kam es zum Eklat. Bochums Torwart Patrick Drewes wurde von einem Feuerzeug aus dem Unions-Block am Kopf getroffen und konnte nicht mehr spielen. Die Partie wurde nach 28 Minuten trotzdem fortgesetzt. Der VfL hat Protest gegen die Wertung angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 08:00 Uhr