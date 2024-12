FC Bayern und Leverkusen nehmen Kurs auf Achtelfinale der Fußball-Champions League

Zum Sport: In der Fußball-Champions League hat sich der FC Bayern am Abend vorzeitig den Einzug in die Playoffs gesichert. Die Münchner gewannen auf Schalke gegen den ukrainischen Club Schachtar Donezk mit 5:1. Ebenfalls Grund zur Freude hatten die Fans von Bundesligist Leverkusen. Der deutsche Meister schlug Inter Mailand mit 1:0 nach einem späten Treffer in der 90. Minute. Ausgeschieden aus dem Turnier ist hingegen Leipzig nach einem 2:3 gegen Aston Villa. Es war für die Sachsen die sechste Niederlage im sechsten Champions-League-Spiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 06:00 Uhr