FC Bayern trifft im DFB-Pokal Achtelfinale auf Leverkusen

Zum Sport: Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es Rekordsieger Bayern München mit Titelverteidiger Leverkusen zu tun. Das hat die Auslosung in der ARD-Sportschau ergeben. Die weiteren Paarungen mit bayerischer Beteiligung: Augsburg spielt beim Karlsruher SC, Jahn Regensburg empfängt den VfB Stuttgart. In der Bundesliga gewann Mönchengladbach das Abendspiel gegen Werder Bremen mit 4:1. Freiburg und Mainz trennten sich 0:0. In der 2. Liga spielte Nürnberg beim HSV 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 20:00 Uhr