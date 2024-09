FC Bayern startet mit 9:2-Erfolg in neue Fußball-Champions League-Saison

Zum Sport: Am Abend ist in der Fußball-Champions League die neue Saison gestartet. Für den FC Bayern verlief der Auftakt dabei sehr erfolgreich: Mit 9:2 setzten sich die Münchner gegen die Gäste von Dinamo Zagreb durch. Die Mannschaft von Trainer Kompany ist damit das erste Team, dem so viele Treffer in einem Spiel der Königsklasse gelungen sind. Auch Bundesligist Stuttgart musste gestern in der Champions League ran. Bei Real Madrid verlor der Club aber mit 3:1.

