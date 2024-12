FC Bayern spielt in der Champions League gegen Donezk

Gelsenkirchen: Der FC Bayern München steht vor seinem 300. Champions League-Spiel. Am Abend tritt der Fußball-Rekordmeister auswärts gegen Schachtar Donezk an; der Verein trägt seine Heimspiele wegen des Krieges in der Ukraine in Gelsenkirchen aus. Die Bayern müssen bis zum Jahresende auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der hatte sich im DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen eine Rippe gebrochen. Statt Neuer steht heute Daniel Peretz im Tor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 08:00 Uhr