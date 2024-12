FC Bayern spielt in der Champions League gegen Donezk

Gelsenkirchen: Der FC Bayern München steht vor seinem 300. Champions League-Spiel. Heute Abend tritt der Fußball-Rekordmeister auswärts gegen Schachtar Donezk an. Nach drei Siegen und zwei Niederlagen belegen die Münchner den 13. Platz in der Tabelle der reformierten Königsklasse. Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Donezk steht auf Platz 26 und trägt seine Heimspiele wegen des Krieges in der Ukraine in Gelsenkirchen aus.

