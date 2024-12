FC Bayern scheitert im DFB-Pokal an Leverkusen

Zum Sport: Der FC Bayern ist vorzeitig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Münchner verloren im Achtelfinale zu Hause mit 0:1 gegen Titelverteidiger Leverkusen. Torschütze war Nathan Tella. Die Bayern waren die längste Zeit des Spiels nur zu zehnt auf dem Platz. In der 17. Minute hatte Torwart Manuel Neuer die Rote Karte gesehen - wegen eines Bodychecks an Jeremie Frimpong. Außerdem scheiterte Zweitligist Jahn Regensburg am deutschen Vizemeister Stuttgart. Das Heimspiel endete 0:3. Die weiteren Ergebnisse: Bremen - Darmstadt 1:0 Bielefeld - Freiburg 3:1 Als letzter bayerischer Vertreter spielt der FC Augsburg heute Abend in Karlsruhe um den Einzug ins Viertelfinale. Und bei der Handball-EM der Frauen steht Deutschland in der Hauptrunde. Das DHB-Team hat das letzte Vorrundenspiel gegen Island mit 30:19 gewonnen.

