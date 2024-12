FC Bayern meldet Rekordumsatz und ehrt Franz Beckenbauer

München: Der FC Bayern verbucht erstmals einen Milliarden-Umsatz. Präsident Hainer erklärte auf der Jahreshauptversammlung, der Gesamtumsatz des FC Bayern München aus AG, Konzern und Basketball GmbH betrage in diesem Jahr 1,02 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitglieder stieg auf 382.000. Außerdem ehrte der FC Bayern auf seiner Hauptversammlung den im Januar verstorbenen Franz Beckenbauer. In Gedenken an den "Kaiser" wird dessen Rückennummer 5 künftig nicht mehr vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 14:00 Uhr