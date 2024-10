FC Bayern gewinnt Südgipfel gegen Stuttgart mit 4:0

München: Der FC Bayern hat das Abendspiel der Fußball-Bundesliga gegen Stuttgart mit 4:0 gewonnen. Harry Kane traf in der zweiten Hälfte dreimal, den Schlusspunkt setzte Kingsley Coman. Damit stehen die Münchner wieder an der Tabellenspitze der Liga. Am Nachmittag hatte Leipzig durch ein 2:0 in Mainz vorübergehend die Führung übernommen. Die weiteren Ergebnisse: Freiburg - Augsburg 3:1, Leverkusen - Frankfurt 2:1, Gladbach - Heidenheim 3:2, Hoffenheim - Bochum 3:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenletzte aus der Oberpfalz verlor gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf mit 0:3, zwei Regensburger Spieler wurden vom Platz gestellt. Hannover 96 feierte einen knappen 1:0-Sieg gegen Schalke 04, die Partie Preußen Münster gegen den SV Elversberg endete 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 20:30 Uhr