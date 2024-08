Fc-Bayern-Fußballerinnen gewinnen Supercup

Dresden: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben am Abend den ersten Titel der Saison gewonnen. Im Supercup gewannen die Münchnerinnen 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Das Tor schoss Nationalspielerin Klara Bühl. Siegreich waren zuvor auch die Männer vom FC Bayern in die Bundesliga gestartet. Gegen die Herren-Mannschaft von Wolfsburg setzte sich das Team aus München auswärts mit 3:2 durch. Aufsteiger St. Pauli verlor zuhause in Hamburg mit 0:2 gegen den FC Heidenheim.

