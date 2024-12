FC Bayern Frauen gewinnen in der Champions League 4:0

Zum Fußball: Die Frauen des FC Bayern bleiben in der Champions League ungeschlagen: Das Team hat Juventus Turin besiegt, mit 4:0. Bei den Männern muss Hoffenheim um den Einzug in die Playoffs der Europa League bangen. Gegen Bukarest kam der Bundesligist nicht über ein 0:0 hinaus. Und Frankfurt unterlag am späten Abend in Lyon mit 2:3. In der Conference League verlor Heidenheim mit 1:3 bei Istanbul Basaksehir.

