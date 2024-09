FC Bayern erobert mit Kantersieg in Kiel die Bundesliga-Tabellenspitze

Zum Fußball: Der FC Bayern hat am Abend in Kiel mit 6 zu 1 gewonnen und damit die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Zuvor spielten: Hoffenheim - Leverkusen 1:4 Mönchengladbach - Stuttgart 1:3 Leipzig - Union Berlin 0:0 Freiburg - Bochum 2:1 Wolfsburg - Frankfurt 1:2 Die Ergebnisse der 2. Liga: Ulm - Nürnberg 1:2, Hannover - Kaiserslautern 3:1 und Darmstadt - Braunschweig 1:1.

