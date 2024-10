FC Bayern-Damen verlieren 0:2 in Wolfsburg

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben die Damen des FC Bayern am Abend eine schmerzliche Niederlage einstecken müssen. In Wolfsburg verlor das Team von Trainer Straus mit 0:2. Die Spielerinnen des VfL beendeten damit die imposante Siegesserie der zuvor in 44 Ligaspielen ungeschlagenen Meisterinnen aus München. Die zweite Partie des gestrigen Abends endete unentschieden: Bremen und Leverkusen trennten sich 1:1.

