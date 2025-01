FBI sieht bisher keine klare Verbindung zwischen Amokfahrt und Explosion

New Orleans: Das FBI sieht nach eigenen Angaben bislang keine eindeutige Verbindung zwischen den Angriffen in New Orleans und der Explosion in Las Vegas. Das hat der stellvertretende Direktor der Behörde, Raia, erklärt. Beide mutmaßlichen Angreifer waren US-Soldaten und sollen zumindest zeitweise am selben Standort gearbeitet haben. Trotzdem geht das FBI im Fall der Todesfahrt von New Orleans zum jetzigen Zeitpunkt von einem Einzeltäter aus. Es gebe aktuell keine Hinweise darauf, dass neben dem Fahrer noch eine zweite Person an der Attacke beteiligt war, so Raia. In New Orleans war ein Mann in der Neujahrsnacht mit einem Pickup-Truck in eine Menge feiernder Menschen gerast. 14 wurden getötet, die Polizei erschoss den mutmaßlichen Angreifer. Wenige Stunden später explodierte in Las Vegas ein Tesla vor einem Hotel des designierten US-Präsidenten Trump. Der Fahrer des Wagens kam dabei ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:15 Uhr