FBI geht von versuchtem Attentat auf Trump aus

Washington: Zwei Monate nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump während eines Wahlkampfauftrittes in den USA gibt es erneut einen Zwischenfall: Als Trump gerade in seinem Golfclub in Florida war, fielen in der Nähe Schüsse. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Nur so viel: Trump ist in Sicherheit und unverletzt. Das FBI erklärte, es handele sich um einen Attentatsversuch. Nach Medienberichten eröffneten Personenschützer des Secret Service das Feuer auf einen Bewaffneten. Er soll geflohen sein und ein Sturmgewehr zurückgelassen haben. Inzwischen wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.09.2024 23:00 Uhr