Fatah und Hamas planen gemeinsame Palästinenser-Regierung

Peking: Die Palästinenser-Organisationen Hamas und Fatah haben sich nach Jahren der Rivalität auf eine sogenannte Einigkeitserklärung verständigt. Das hat das chinesische Außenministerium bekannt gegeben, das Hamas, Fatah und weitere kleinere palästinensische Gruppen in Peking an einen Tisch gebeten hatte. Ziel sei es nun, eine Einheitsregierung zu bilden, hieß es weiter. Die Hamas hat 2006 die Wahl im Gazastreifen gewonnen, die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas die im Westjordanland. Seitdem hatten sich beide Seiten blutig bekämpft. Dass sie nun ihren Streit beilegen wollen, stößt bei Beobachtern auf Skepsis. Denn ähnliche Verständigungen in der Vergangenheit brachten in Wirklichkeit keine Annäherung. Israel kritisierte die geplante Zusammenarbeit. Diese werde es nicht geben, weil man die Hamas zerschlagen werde, sagte Außenminister Katz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2024 14:00 Uhr