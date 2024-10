Fast jedes fünfte Schulkind Opfer von Cybermobbing

Berlin: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland werden Opfer von Cyberbmobbing. Fast jedes fünfte Schulkind ist betroffen - das entspricht rund zwei Millionen. Vor sechs Jahren waren es mit knapp 13 Prozent noch deutlich weniger. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bündnisses Cybermobbing in Kooperation mit der Barmer Krankenkasse. Die Betroffenen leiden sowohl körperlich als auch psychisch. Viele Opfer fühlen sich verletzt. Einige Jugendliche greifen in der Folge zu Alkohol und Drogen oder haben Suizidgedanken. Der Vorsitzende des Bündnisses Cybermobbing Leest sagte, entscheidend sei die Prävention von Mobbing. Diese Arbeit müsse bereits an Grundschulen beginnen. Zudem müssten die Eltern von Anfang an eingebunden werden, so Leest weiter.

