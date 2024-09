Fast jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet

Nürnberg: Fast jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das geht aus Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für das Jahr 2022 hervor. Das heißt zum Beispiel für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, dass er mit weniger als rund 2.400 Euro im Monat auskommen musste. Betroffen seien vor allem Kinder von Alleinerziehenden, mit Migrationshintergrund, mit drei oder mehr Geschwistern und Menschen, die in Ostdeutschland leben, so die Wissenschaftler. Mehr als jedes zweite armutsgefährdete Kind erlebe, dass kein Geld dafür da sei, abgenutzte Möbel zu ersetzen, einen festen Betrag zu sparen oder eine Woche in den Urlaub zu fahren. In der Statistik wurden Jugendliche unter 15 Jahren erfasst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 12:45 Uhr