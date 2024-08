Fast jeder fünfte Rentner in Deutschland ist armutsgefährdet

Berlin: Fast jeder fünfte Rentner in Deutschland war im vergangenen Jahr armutsgefährdet. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, betraf das 18,4 Prozent der Rentnerinnen und Rentner. Unter allen Menschen über 65 Jahren - auch denen, die noch arbeiten - lag die Quote nur wenig niedriger bei 18,3 Prozent. Das sind über 11 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat - also des Mittels aller Einkommen in Deutschland. Angesichts dieser Zahlen bekräftigte der rentenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Birkwald, gegenüber den Ippen-Zeitungen die Forderung seiner Partei nach einer einkommens- und vermögensgeprüften Mindestrente von 1250 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 05:00 Uhr