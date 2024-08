Fast jeder fünfte Rentner in Deutschland ist armutsgefährdet

Berlin: Von den rund 20 Millionen Rentnern in Deutschland war im vergangenen Jahr fast jeder fünfte armutsgefährdet. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestags-Linken betraf das 18,4 Prozent der Rentnerinnen und Rentner. Unter allen Menschen über 65 Jahren - also auch denen, die weiterhin arbeiten - lag die Quote mit 18,3 Prozent ähnlich hoch. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Das bezeichnet den Wert, der genau in der Mitte liegt, wenn alle Einkommen aufsteigend geordnet werden. In den vergangenen zehn Jahren ist die Quote armutsgefährdeter Menschen über 65 um mehr als elf Prozent gestiegen.

