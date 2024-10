Fast jeder dritte Jugendliche konsumiert Energy-Drinks

Berlin: Fast jeder dritte Jugendliche in Deutschland konsumiert regelmäßig Energydrinks. Das hat eine Umfrage von Foodwatch ergeben. Demnach geben acht Prozent der 14- bis 18-Jährigen an, mehrmals pro Woche einen Energydrink zu trinken, zwei Prozent sogar täglich. Knapp 20 Prozent berichten von einem Konsum mehrmals im Monat. 43 Prozent lehnen die Getränke allerdings ab. Die Verbraucherorganisation Foodwatch stuft Energydrinks als gefährliche Wachmacher ein. Die Getränke würden mit Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen und Angstzuständen in Verbindung gebracht, hieß es. Eine Sprecherin der Organisation forderte die Politik auf, den Verkauf an Minderjährige zu verbieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 12:00 Uhr