Fast 500 Migranten vor den Kanaren gerettet

La Restinga: Spanische Rettungsschiffe haben nach eigenen Angaben fast 500 Migranten aus Afrika vor den Kanarischen Inseln gerettet. Ein Großteil der Menschen, die auf kleinen Booten im Atlantik unterwegs waren, seien vergangene Nacht von dem Such- und Rettungsschiff "Guardamar Calliope" aufgenommen und in die Hafenstadt La Restinga auf der Insel El Hierro gebracht worden. Weitere Flüchtlinge wurden auf die Inseln La Gomera und Lanzarote gebracht. Damit hält die Flüchtlingswelle auf den Kanaren an. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind dort in diesem Jahr bisher fast 27.000 Migranten eingetroffen. Das waren deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 14:00 Uhr