Fast 200 iranische Raketen auf Israel verursachen kaum Schäden

Tel Aviv: Nach dem massiven Beschuss Israels durch rund 200 Raketen aus dem Iran hat die Armee noch am Abend Entwarnung gegeben: Die Menschen könnten die Schutzbunker wieder verlassen, hieß es. Die meisten Geschosse konnte die israelische Luftabwehr Armeeangaben zufolge abfangen. Trotz Drohungen der iranischen Revolutionsgarden mit weiteren verheerenderen Schlägen hat das israelische Militär in der Nacht Ziele im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Zuvor hatte es Bewohner in der Umgebung zweier Gebäude aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Kurz darauf detonierten dort Raketen. Der Süden Beiruts gilt als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Über Schäden oder Opfer der nächtlichen Attacken ist noch nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 08:00 Uhr