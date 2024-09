Farchanter Tunnel bleibt vorerst einseitig gesperrt

Farchant: Eine Tunnelröhre auf der Bundesstraße 2 in Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bleibt vorerst gesperrt. Dort sind Probleme an kürzlich eingebauten Kanaldeckeln entdeckt worden. Zunächst hatte sich ein Metallring gelöst. Bei späteren Kontrollen wurden weitere Fehler entdeckt, etwa abgeplatzter Beton, lockere Dichtungen und verformte Metallringe. Als Sofortmaßnahme sollen die Deckel jetzt fest verklebt werden, so dass der Verkehr in Farchant Ende der Woche wieder durch beide Röhren laufen kann. Mittelfristig sind aber umfassendere Arbeiten und Tunnelsperrungen nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 11:00 Uhr