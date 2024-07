Fans sind nach Fußball-EM-Aus des DFB-Teams enttäuscht

Stuttgart: Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Heim-EM haben sich viele Fans enttäuscht gezeigt. Bereits kurz nach Abpfiff der Partie gegen Spanien flossen bei tausenden Fans auf den Tribünen des Stuttgarter Stadions und in den Fan-Zonen im ganzen Land die Tränen. Bundestrainer Nagelsmann kehrte zusammen mit seiner Mannschaft noch in der Nacht ins Teamquartier nach Herzogenaurach zurück. Dort wurde das Team von rund 150 Fans begrüßt. Nagelsmann äußerte sich kurz nach dem Spiel aber optimistisch, dass die positive Stimmung um die DFB-Elf sich auch im Alltag der Menschen niederschlagen könne. In einer knappen Partie hatte Spanien Deutschland gestern Abend mit 2:1 nach Verlängerung besiegt. Im zweiten Spiel des Abends gewann Frankreich mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Portugal. Spanien und Frankreich stehen sich nun im Halbfinale am kommenden Dienstag gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 06:00 Uhr