Familienpolitik soll Alleinerziehende in Zukunft besser unterstützen

Berlin: Alleinerziehende sollen in Zukunft besser vom Staat unterstützt werden. Das empfiehlt eine Sachverständigenkommission laut dem 10. Familienbericht, den die zuständige Ministerin Paus am Mittag vorgestellt hat. Demnach ist die Zahl der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren in Deutschland gestiegen. Sie lag 2023 bei rund 1,7 Millionen. Das sind etwa 20 Prozent aller Familien. Gerade Mütter, die weiterhin den Großteil der Alleinerziehenden ausmachen, sind dem Bericht zufolge besonders oft von Armut betroffen. Ihr Armutsrisiko ist dreimal so hoch wie das von Frauen in Paarbeziehungen. In dem Papier werden Ziele für eine künftige Familienpolitik formuliert. So soll etwa die ökonomische Selbstständigkeit von Alleinerziehenden gestärkt werden. Zudem sollen getrennte Eltern bei der gemeinsamen Kinderbetreuung gefördert werden.

