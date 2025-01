Familienbericht warnt vor erhöhtem Armutsrisiko bei Alleinerziehenden

Berlin: Alleinerziehende in Deutschland sind dreimal so stark von Armut bedroht wie Menschen in einer Partnerschaft. Das geht aus dem aktuellen Familienbericht hervor, den die zuständige Ministerin Paus heute vorstellt und über den die Süddeutsche Zeitung bereits berichtet. Demnach kommt eine Sachverständigenkommission unter anderem zu dem Schluss, dass sich die Belastung durch das höhere Armutsrisiko negativ auf die Gesundheit alleinerziehender Mütter und Väter auswirkt - und damit auch auf das Wohlbefinden der Kinder. Die Experten fordern deshalb zum Beispiel, dass die Politik Möglichkeiten schafft, damit Eltern nach einer Trennung die Betreuung der Kinder besser vereinbaren können. Außerdem solle der Zugang zu Beratungsangeboten erleichtert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 07:00 Uhr