Fallzahlen bei Kindesmissbrauch erneut gestiegen

Berlin: Im vergangenen Jahr sind knapp acht Prozent mehr Kinder und Jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs geworden als im Vorjahr. Insgesamt waren es laut Bundeskriminalamt knapp 18.500. Deutschlands oberste Polizeibehörde betont, dass dies nur die Fälle sind, die bekannt wurden. Denn viele Taten würden verschwiegen, beispielsweise weil sie innerhalb der Familie geschehen. In vielen Fällen spielt das Internet eine große Rolle. So bahnen Täter oft über soziale Netzwerke Kontakte zu Kindern und Jugendlichen an. Den Anstieg erklärt sich das Bundeskriminalamt teilweise aber auch damit, dass die Polizei mittlerweile stärker gegen Kindesmissbrauch vorgeht als noch früher - und das auch mehr angezeigt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 16:00 Uhr