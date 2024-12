Fahrplanwechsel bei der Bahn bringt neue Verbindungen und höhere Preise

Berlin: Mit dem heutigen Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn kommen einige neue Verbindungen hinzu - aber auch die Ticket-Preise steigen teils an. Auf den Fernstrecken gibt es jetzt 330 Fahrten in europäische Metropolen. Von München aus kann man nun direkt nach Amsterdam fahren. In Bayern selbst werden der Bahn zufolge einige Taktlücken geschlossen, indem mehr Züge eingesetzt werden. So gibt es nun auch zwischen Regensburg und Nürnberg einen Stundentakt. Der Donau-Isar-Express erhält neue, komfortablere Züge mit mehr Sitzplätzen. Bei der S-Bahn München ist eine neue Linie S5 eingeführt. Die S7 aus Wolfratshausen fährt nun oberirdisch in den Münchner Hauptbahnhof und nicht mehr durch den Stammstreckentunnel. Das soll den Verkehr weniger störanfällig und pünktlicher machen. Fahrkarten werden im Schnitt um die fünf Prozent teurer. Spar- und Superspartickets kann man - nach Protesten - auch weiterhin ohne die Angabe einer Handynummer oder Mail-Adresse buchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 10:00 Uhr