Fahrgastverband sieht Ziele der Bahn skeptisch

Berlin: Der Fahrgastverband Pro Bahn bezweifelt, dass die Bahn mit ihrem neuen Winterfahrplan für die Kunden attraktiver wird. Im BR sagte der Bundesvorsitzende von Pro Bahn, Neuß, dies liege allein schon am Sanierungsstau bei den Strecken. Die gesamten Baumaßnahmen dürften aus seiner Sicht etwa 90 Milliarden Euro kosten. Erst ab 2027, so Neuß, werde dies einen spürbaren Effekt haben, ab 2030 könne dann alles wieder wie geplant laufen. In ihrem Winterfahrplan, der ab Mitte Dezember greift, setzt die Bahn unter anderem auf mehr Schnellverbindungen. Inlandsfahrten kann man nun außerdem schon ein Jahr im Voraus buchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 11:00 Uhr