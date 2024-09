Fahndung nach Tötung im Alten Botanischen Garten läuft weiter

München: Die Polizei fahndet nach einem Tötungsdelikt weiter nach einem 30-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann soll gestern Vormittag im Alten Botanischen Garten in München im Streit einen 57-Jährigen Mann tödlich verletzt haben. Der Verdächtige ist polnischer Staatsbürger und hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz in München. In der Nacht seien drei Adressen im Stadtgebiet durchsucht worden, zu denen der Mann Bezüge haben soll. Dabei wurde laut Polizei Kleidung sichergestellt, die er gestern getragen haben soll. Möglich sei auch, dass der Mann in sein Heimatland Polen geflüchtet sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 15:00 Uhr