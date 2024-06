Fahnder fassen mutmaßlichen IS-Unterstützer am Flughafen Köln/Bonn

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen IS-Unterstützer festnehmen lassen. Der Verdächtige sei gestern am Flughafen Köln/Bonn gefasst worden und sitze nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem Mann mit deutsch-marokkanisch-polnischer Staatsangehörigkeit vor, im September über eine Kryptowährungsbörse insgesamt fast 1.700 US-Dollar auf ein Konto einer islamischen Terrorgruppe übertragen haben. Nach Medien-Berichten hatte sich der Mann für Jobs rund um die Fußball-EM beworben. Bei der Kontrolle seines Antrags sei er aber durchgefallen, hieß es in Sicherheitskreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 20:00 Uhr