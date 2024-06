Faeser zieht positive Zwischenbilanz zu Sicherheit bei Fußball-EM

Berlin: Innenministerin Faeser hat ein positives Zwischenfazit zur Sicherheitslage bei der Fußball-EM gezogen. Vor allem die sehr starke Polizeipräsenz an allen Spielorten, beim Public Viewing und an vielen weiteren Orten habe sich bewährt, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch im weiteren Verlauf der EM solle den Besuchern ein sicheres Gefühl gegeben werden. Gleichwohl betonte Faeser, das Turnier sei für die Polizeien der Länder und die Bundespolizei ein "riesiger Kraftakt". Bei der Europameisterschaft beginnt heute das Achtelfinale: Um 18 Uhr treffen in Berlin die Schweiz und Italien aufeinander. Um 21 Uhr spielt dann die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund gegen Dänemark.

