Faeser wirbt für neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz

Wiesbaden: Bundesinnenministerin Faeser hat ein neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz und die Versorgung in Krisenfällen gefordert. Beim zweiten "Tag des Bevölkerungsschutzes" sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf das Hochwasser in den Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich, die Spuren des Klimawandels machten sich bemerkbar. Man müsse sich anders aufstellen, so Faeser, es brauche in Deutschland einen anderen Umgang mit Bevölkerungs- und Zivilschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 22:00 Uhr