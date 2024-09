Faeser will über Organisierte Kriminalität informieren

Berlin: Innenministerin Faeser wird am Vormittag über die Entwicklung des Organisierten Verbrechens in Deutschland informieren. Zusammen mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Münch, wird die SPD-Politikerin das aktuelle "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität" für 2023 vorstellen. Experten erwarten, dass die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegen sind. Ermittler beobachteten zuletzt einen Trend zu mehr Gewalt. Auch in Schulen wurden jüngst deutlich mehr Gewaltdelikte registriert. Bundesweit verzeichneten die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern im vergangenen Jahr laut einer Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" insgesamt gut 27.000 Vorfälle. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent im Vergleich zu 2022. In Bayern lag der Anstieg bei etwa 17 Prozent. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Düll plädierte für mehr Gewaltprävention.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 09:45 Uhr