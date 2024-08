Faeser will Nutzung von Messern im öffentlichen Raum einschränken

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will das Waffenrecht weiter verschärfen. In der "Bild am Sonntag" hat sie angekündigt, dass Messer im öffentlichen Raum künftig nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern erlaubt sein sollen. Bisher dürfen sie bis zu einer Länge von zwölf Zentimetern mitgeführt werden. Faeser zufolge soll für gefährliche Springmesser ein generelles Umgangsverbot geschaffen werden. Sie kündigte an, die entsprechenden Änderungen in Kürze vorzulegen. Hintergrund ist eine Zunahme von Messerangriffen. Im vergangenen Jahr wurden laut Polizeistatistik knapp 9.000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung registriert, bei denen ein Messer zum Einsatz kam. Das sind etwa 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 09:00 Uhr