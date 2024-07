Faeser will keine weiteren Grenzkontrollen

Berlin: Mit den zur Fußball-EM eingeführten Kontrollen an Deutschlands Grenzen soll nach Turnierende heute abend wieder Schluss sein. Das geht aus einem Bericht der "Bild am Sonntag" hervor. Demnach will Bundesinnenministerin Faeser die Grenzkontrollen nicht fortführen. Politiker aus Union und FDP hatten das gefordert. Laut Zeitung heißt es aus Faesers Ministerium, weitere Kontrollen müsste man bei der EU anmelden. Das sei aber nicht geplant. Im sogenannten Schengen-Raum gibt es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr - in besonderen Situationen können Staaten aber davon abweichen, so wie jetzt zur Fußball-EM. Bundespolizisten hatten in den vergangenen Wochen mehrere tausend illegale Einreisen verhindert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 07:00 Uhr