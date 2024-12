Faeser will Hinweisen auf Magdeburg-Attentäter nachgehen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt weitere Ermittlungen angekündigt. Konkret soll es darum gehen, welche Behörden zuvor Hinweise auf den Täter hatten, so die SPD-Politikerin im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". Das Bundeskriminalamt soll die zuständigen Stellen in Sachsen-Anhalt unterstützen, um alle Hintergründe der Tat aufzuklären. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass der tatverdächtige Mann aus Saudi-Arabien inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen fünffachen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der 50-Jährige war vorgestern Abend mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt nahe dem Dom gefahren.

