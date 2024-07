Faeser will Grenzkontrollen nach EM nicht verlängern

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will die bundesweiten Grenzkontrollen der Bundespolizei nach der Fußball-Europameisterschaft nicht verlängern. Die Maßnahmen während der EM seien "nur zeitlich begrenzt und als ultima ratio" gedacht, zitiert die "Bild am Sonntag" einen Sprecher des Bundesinnenministeriums. Weitere bundesweite Kontrollen müsste Deutschland bei der EU anmelden. Dies sei aber nicht geplant. Zuletzt kamen aus der Union und von der FDP Forderungen, weiter an den Grenzen zu kontrollieren. Die Polizeigewerkschaft GdP erklärte, dafür fehlten Personal und Ausrüstung.

