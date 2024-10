Faeser verurteilt Jubel nach iranischem Angriff auf Israel

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich entsetzt gezeigt über Jubelszenen in Deutschland nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel. In Berlin-Wedding und Bonn gab es gestern Abend propalästinensische Demonstrationen mit Jubel. Faeser nannte die Lage im Nahen Osten brandgefährlich und die Raketenangriffe unentschuldbar. Sie betonte, dass jede Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah in Deutschland verboten und strafbar sei. Derweil hat Israel UN-Generalsekretär Guterres die Einreise verboten. Außenminister Katz warf Guterres vor, er habe den gestrigen iranischen Angriff nicht "unmissverständlich verurteilt" und sei damit gegenüber Israel voreingenommen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat als Reaktion auf die iranische Attacke eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs für heute einberufen. Italien hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der sieben großen Industrienationen.

